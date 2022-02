Apple legt de laatste hand aan een verbeterde versie van Face ID. De gezichtsherkenningsfunctie van de iPhone weet binnenkort ook wie je bent als je een mondmasker draagt.

'Face ID met een masker', zoals het nieuwe snufje heet, krijgt een vaste plek in iOS 15.4, de volgende update van het mobiele besturingssysteem voor de iPhone. Die software is reeds beschikbaar voor ontwikkelaars en testers van de openbare bètas van iOS. De versie voor het grote publiek volgt waarschijnlijk eind februari of begin maart.

Corona

Gezicht-met-mondmaskerherkenning is voor iPhone-bezitters belangrijker dan voor de doorsnee Android-gebruiker. De betere toestellen van merken als Samsung, Huawei en OnePlus beschikken naast gezichtsherkenning namelijk ook nog over een vingerafdruksensor. Apple vond het enkele jaren geleden een goed idee om hun versie daarvan, Touch ID geheten, te verruilen voor Face ID. Dat werkte op zich uitstekend, totdat de coronapandemie toesloeg en mensen mondmaskers moesten gaan dragen...

Natuurlijk kan je de iPhone in coronatijden ook nog steeds ontgrendelen via een pincode. Unlocken lukt ook schier automatisch als je de gelukkige drager bent van een Apple Watch. Maar gezichtsherkenning blijft voor de meeste gebruikers toch de eenvoudigste manier, en met iOS 15.4 lukt dat eerdaags dus ook als je een mondmasker draagt.

Vanaf de iPhone 12

'Face ID met een masker' kijkt volgens Apple nadrukkelijker naar de unieke gezichtstrekken rond de ogen. Daardoor werkt de functie ook niét wanneer je een zonnebril draagt, wat bij de klassieke Face ID geen obstakel is. Om gebruik te kunnen maken van 'Face ID met een masker' heb je wel minstens een iPhone 12 nodig.

