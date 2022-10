Technologiebedrijf Apple heeft zijn omzet in het afgelopen kwartaal met 8 procent zien stijgen tot 90,1 miljard dollar. Dat is een record voor het kwartaal dat loopt van juli tot september en beter dan analisten hadden verwacht.

De nettowinst steeg tot 20,72, eveneens een record, meldde Apple nabeurs. Het bedrijf lijkt dus voorlopig niet te lijden onder de terughoudendheid van consumenten, voornamelijk door zijn iPhone.

'Dit is beter dan we verwacht hadden', zei COO Luca Maestri aan The Wall Street Journal. Hij zei dat valutaschommelingen een negatieve impact hadden op het bedrijf. Zo steeg de waarde van de dollar dit jaar in vergelijking met andere valuta, wat weegt op de resultaten van multinationals. Ook had Apple volgens hem te maken met minder inkomsten uit advertentieverkopen, net als eerder al bedrijven als Facebook-moeder Meta Platforms en Google. Ook gaven consumenten minder uit aan spelletjes

iPhone en Mac

De iPhone bleek een belangrijke motor voor het bedrijf, met een omzet die steeg van 38,9 tot 42,6 miljard dollar. Dat lag echter lager dan de 43 miljard dollar die analisten hadden voorspeld. Apple bracht zoals gewoonlijk in september zijn nieuwe generatie iPhones op de markt, dit jaar een week vroeger dan vorig jaar. De omzet van Mac-computers steeg van ongeveer 9,2 naar 11,5 miljard dollar, te midden van een snel krimpende computermarkt. De omzet van iPads daalde dan weer, van 8,25 naar iets minder dan 7,2 miljard dollar.

In Europa, waar Apple onlangs de prijzen voor de nieuwe iPhone-modellen verhoogde gezien de zwakke euro, steeg de omzet in het afgelopen kwartaal van 20,8 naar 22, 8 miljard. Het aandeel van Apple daalde meteen na de bekendmaking van de resultaten nabeurs met 5 procent, maar herstelde zich nadien wel.

