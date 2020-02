Het Chinese Foxconn, de grootste fabrikant van Apple-toestellen, heeft tot nu toe niet veel problemen ondervonden door het coronavirus. Wanneer de Chinese overheid zou besluiten om de fabrieken nog eens een week gesloten te houden, kan de iPhone-productie echter wel degelijk in gevaar komen, meldt Reuters.

Volgens het persagentschap heeft Foxconn de productie in China 'bijna overal' gestaakt tot 9 februari, zoals is opgedragen door de Chinese regering. Fabrieken in andere landen, waaronder India, Vietnam en Mexico, lijken tot nu toe in staat om de productiestop in China op te vangen.

Insiders verwachten niettemin dat er binnenkort wel degelijk productieproblemen kunnen ontstaan. Apple stelt in maart volgens verschillende bronnen een nieuwe, goedkopere iPhone voor (mogelijk de SE 2). Het risico bestaat dat de toeleveranciers door het coronavirus onvoldoende componenten kunnen leveren, waardoor Apple slechts over een beperkte voorraad van de nieuwe iPhone zal kunnen beschikken.

Bloomberg meldde eerder dat de productie van de 'iPhone SE 2' waarschijnlijk gepland stond voor februari, maar dat het coronavirus voor uitstel zou kunnen zorgen.

