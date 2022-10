Swappie, specialist in de aan- en verkoop van refurbished iPhones, heeft zojuist een miljoenste toestel een tweede leven gegeven. Het Finse bedrijf ziet nog veel groeipotentieel. Volgens gegevens van de Europese Unie wordt momenteel immers nog maar vijftien procent van de oude telefoons gerecycleerd of gerepareerd.

Swappie werd opgericht in 2016 in Helsinki als een team van vier mensen en is intussel actief in diverse Europese landen met meer dan duizend werknemers. 'We hebben de onderneming in zes jaar tijd enorm zien groeien', vertelt Gregory Coffiner, countrymanager Benelux. 'Het bedrijfsmodel dat we hebben aangenomen, heeft bewezen zeer schaalbaar te zijn. Hierdoor kunnen we tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar refurbished toestellen.'

Geen windeieren

Uit een recent onderzoek van Counterpoint Research blijkt dat de wereldwijde markt voor refurbished smartphones vorig jaar meer dan drie keer sneller groeide dan de markt voor nieuwe toestellen. Zo werden wereldwijd vijftien procent meer refurbished telefoons verkocht vergeleken met een jaar eerder. Verwacht wordt dat de markt dit decennium nog met meer dan tien procent per jaar zal groeien. De onderzoekers wijzen erop dat de groeiende populariteit van tweedehands telefoons niet alleen te danken is aan hun lagere prijs. Ook het groeiende ecologische bewustzijn van de consument en consumentenbewegingen zouden een belangrijke rol spelen.

Die trend legt Swappie geen windeieren. Eerder dit jaar werd de Finse refurbisher door de Financial Times nog uitgeroepen tot het grootste Europese groeibedrijf. Volgens de lijst van het Britse dagblad boekte Swappie tussen 2017 en 2020 een totale omzetgroei van bijna vijfhonderd procent, met een omzet in 2020 van 98 miljoen euro.

Financieringsronde

Dit jaar haalde het bedrijf bovendien 108 miljoen euro op in een Serie C-financieringsronde. De scale-up gaat die financiële injectie naar eigen zeggen gebruiken om 'de Europese expansie te versterken en de groei van refurbished smartphones in zijn geheel te versnellen'.

Om die groei verder te ondersteunen is Swappie sinds februari lid van Right to Repair. Die beweging met organisaties uit zestien landen pleit voor een EU-wetgeving die consumenten het recht geeft hun eigen consumentenproducten, waaronder smartphones, zelf te repareren.

