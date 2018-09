Iran klaagt over Twitter

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft daar zondag over geklaagd, uiteraard op Twitter zelf. Twitter, Facebook en Google-moeder Alphabet hadden in augustus aangekondigd dat ze samen honderden accounts hadden verwijderd. Die zouden deel uitmaken van een Iraanse propaganda-operatie.

Minister Mohammad Javad Zarif beweert in zijn tweet dat er nep-accounts zijn die vanuit de Albanese hoofdstad Tirana worden aangestuurd. Die zouden een machtswisseling in Iran willen, in opdracht van de Verenigde Staten.

Iran had eerder gezegd dat aartsvijanden Israël en Saudi-Arabië en verbannen oppositiegroepen verantwoordelijk zijn voor campagnes op sociale media tegen de Iraanse machthebbers