Is de zonnewagen van Lightyear onze toekomst?

Pieterjan Van Leemputten is redacteur bij Data News

Een elektrische wagen die in combinatie met zonnepanelen en zorgvuldige efficiëntie lange afstanden kan halen. Het Nederlandse Lightyear is ambitieus over haar eerste wagen, maar de oprichters hopen ook toonaangevend te zijn voor de sector.

© Lightyear

Het prototype van de Lightyear One combineert een batterij met zonnecellen op het dak en op de motorkap. Die vijf vierkante meter moeten er voor zorgen dat de wagen bij volle zon 50-70 extra kilometers per dag op zonne-energie kan rijden.

...

