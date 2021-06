Is het wel slim om zomaar cookies te accepteren?

Cookiebanners die de helft van je beeldscherm bedekken wanneer je een nieuwe site opent, kennen we allemaal. Lees jij dan eerst even het cookiereglement of accepteer jij liefst zo snel mogelijk alle cookies om verder te kunnen surfen? Mariano Di Martino, computerwetenschapper aan de Universiteit van Hasselt en deel van het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) legt uit waarom je best niet altijd op die knop "ja, ik aanvaard cookies" klikt.