Is software een product? Grindr-aanklacht stelt aansprakelijkheid apps in vraag

Ene Matthew Herrick heeft in New York een aanklacht ingediend tegen dating-app Grindr, omdat een ex het platform maandenlang gebruikte om hem lastig te vallen. De voormalige partner maakte valse profielen aan op de app, en deed zich voor als Herrick om allerlei dates te regelen. Op die manier stuurde hij verschillende gegadigden naar Herricks thuisadres en werkadres met de vraag om seks, soms tot dozijnen keren per dag.

