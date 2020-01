Digitaal agentschap The Reference wordt voortaan door twee vrouwen geleid. Anja Capelle zal het bedrijf voortaan samen met Isabel Donvil leiden.

Capelle staat sinds 2007 aan het hoofd van het bedrijf. Zij krijgt nu versterking van Isabel Donvil, die sinds 2014 voor The Reference werkt. In praktijk zal Donvil zich toeleggen op de operationele leiding. Capelle focust zich op marketing en sales. Beiden worden co-managing director.

"Op een bepaald ogenblik merk je dat - omwille van die schaalvergroting - gewoonweg de tijd ontbreekt om even gericht te blijven werken op alle domeinen. Net daarom heb ik Isabel gevraagd de taken te verdelen en mijn Co-Managing Director te worden." Aldus Capelle in een mededeling.

Donvil begon bij het bedrijf als client service director en werd later business strategy director. Daarvoor werkte ze onder meer bij Makro.

Onder de leiding van Capelle groeide The Reference van 30 naar 170 mensen en opende het bedrijf in 2016 een kantoor in New York. In 2018 nam het daar ook Karbyn over. The Reference zelf is sinds 2007 in handen van Emakina.

