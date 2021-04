Isabel Group neemt het Franse Clearnox over. Daarmee haalt het expertise in huis voor de opvolging en invordering van facturen.

Clearnox levert cloudsoftware voor het opvolgen en invorderen van facturen. Dat moet er voor zorgen dat onbetaalde facturen sneller worden geïnd. Het bedrijf verzorgt momenteel de aanmaning van facturen aan zo'n 120.000 bedrijven en werd opgericht door Matias Eleaume, die momenteel voorzitter is.

Voor Isabel, dat zelf bedrijfstoepassingen ontwikkelt voor multibancair internetbankieren, is het de eerste buitenlandse overname. Wel heeft het bedrijf intussen zijn producten gelanceerd in Luxemburg en sloot het partnerschappen in Nederland. De overname van een speler zoals Clearnox is volgens het bedrijf een volgende stap in de uitbreidingsplannen.

