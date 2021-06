Isabel, het bedrijf achter facturenverwerker Zoomit, wordt voor de helft eigenaar van het documentenplatform Doccle. Telenet houdt de rest van de aandelen in handen.

Doccle werd in 2012 opgericht door Telenet, hr-bedrijf Acerta en ziekenfonds CM. Die laatste twee stapten er eerder dit jaar uit, en nu heeft Telenet met Isabel Group een nieuwe partner gevonden. De twee willen de komende jaren 5 miljoen extra investeren in het platform dat door ruim 2,2 miljoen Belgen wordt gebruikt om allerlei documenten te ontvangen.

Op Doccle kan elke Belg zijn overheidsdocumenten ontvangen door verbinding te maken met eBox. Het bedrijf werkt samen met honderden grote en kleine bedrijven en organisaties uit alle mogelijke sectoren zoals: sociale secretariaten, watermaatschappijen, banken, verzekeringsmaatschappijen, sociaal verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, mutualiteiten, tot zelfs afvalintercommunales.

Zoomit lijkt sterk op Doccle, maar werkt enkel binnen de online omgeving van de banken en legt de nadruk vooral op betalen van facturen. Isabel is in handen van de vier grootste banken van het land, BNP Paribas Fortis, Belfius, KBC en ING. Of Zoomit en Doccle nu zullen worden samengevoegd, wil Telenet niet bevestigen. "Maar we zien wel de synergiën en de complementariteit", zegt Stefan Coenjaerts van Telenet.

De twee platformen zouden nog een tijdje naast elkaar blijven bestaan. Doccle blijft werken vanuit Leuven. De Belgische Mededingingsautoriteit moet de deal tussen de concurrenten nog goedkeuren, maar de bedrijven verwachten daar geen problemen rond. Beide partijen geven geen details over de prijs en andere voorwaarden van de transactie.

