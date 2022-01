Een Iraans 'spionagenetwerk' heeft via Facebook Israëliërs gerekruteerd om missies uit te voeren, meldt de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet. Een vermeende Iraanse agent zou mensen hebben gevraagd om foto's te maken van gebouwen of toenadering te zoeken tot Israëlische politici.

Israël vervolgt vier vrouwen en een man omdat zij contact zouden hebben gehad met een Iraanse agent. Hij benaderde hen via Facebook en vroeg hen daarna verder te praten via WhatsApp, meldt Shin Bet. De veiligheidsdienst denkt dat sommige verdachten al vermoedden dat de man een Iraanse agent was. Toch onderhielden ze contact met hem. Ze zouden ook geld hebben aangenomen.

Al jaren contact

De agent, die zichzelf Rambod Namdar noemde, zou met één vrouw al jaren contact hebben. Ze maakte onder meer foto's van de Amerikaanse ambassade voor hem. Deze vrouw heeft volgens Shin Bet haar zoon aangespoord zijn militaire dienstplicht bij een inlichtingendienst te doen. Zo zou hij bij gevoelige informatie kunnen komen.

Alle verdachten zijn volgens Israëlische media Joodse immigranten uit Iran of nakomelingen van Iraanse immigranten.

