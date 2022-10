Israël wil de wereldberoemde natuurkundige Albert Einstein (1879-1955) een eigen museum geven in de hoofdstad Jeruzalem. De Israëlische regering keurde zondag het project van omgerekend 18 miljoen euro goed.

Het museum zal gebouwd worden op de campus van de universiteit Givat Ram in Jeruzalem, zo kondigde de Hebreeuwse universiteit aan. Volgens conservator Roni Grosz gaat het om de grootste verzameling van documenten van de natuurkundige, met zowat 85.000 documenten.

Einstein werd geboren in de Duitse stad Ulm, maar vluchtte als Jood naar de Verenigde Staten om aan de nazi's te ontsnappen. Hij was een van de oprichters van de Hebreeuwse universiteit en liet na zijn dood zijn archieven na aan de instelling. Het museum zal alle archieven herbergen en digitaal ontsluiten voor het publiek. Het is ook de bedoeling om de werkkamer en bibliotheek van Einstein na te bouwen.

Trekpleister

'Het Albert Einstein Museum zal met moderne tentoonstellingstechnieken, wetenschappelijke demonstraties en originele documenten de bijdragen tonen die Einstein leverde aan de wetenschap, de impact van zijn ontdekkingen op ons huidige leven, zijn publieke activiteiten en zijn betrokkenheid bij cruciale historische gebeurtenissen', klinkt het nog.

Einstein is bij het grote publiek vooral bekend van zijn relativiteitstheorie. Hij kreeg in 1922 de Nobelprijs voor Fysica. Israël hoopt dat het museum een toeristische trekpleister wordt.

