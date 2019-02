Israël lanceert vrijdag haar eerste sonde naar de Maan

Bedoeling is dat vrijdag om 02.45 uur Belgische tijd vanop Cape Canaveral in Florida een Falcon-9 draagraket van de Amerikaanse raketbouwer SpaceX vertrekt, om de sonde Beresheet - Hebreeuws voor 'in den beginne' - naar de Maan te slingeren. De onbemande sonde weegt 585 kilo en is anderhalve meter hoog. Het ding moet een Israëlische vlag op de Maan neerplanten en het magnetisch veld onderzoeken. Aan boord is ook een thora.

De landing van de sonde is voor 11 april voorzien. Als het lukt, wordt de joodse staat na de grootmachten VS, Rusland en China het vierde land dat erin slaagt een ruimteschip een zachte landing op Maan te laten maken. Europa heeft één satelliet in een baan rond de Maan gebracht, maar heeft er nog geen sondes laten landen.

De bouw van de Maanverkenner heeft omgerekend 84 miljoen euro gekost. In tegenstelling tot de die eerste drie maanlandingen, die gefinancierd werden met staatssteun, komt het geld nu vooral van private investeerders. Een daarvan is de Israëlische miljardair Morris Kahn, die ook voorzitter is van SpaceIL.

SpaceIL was in 2011 opgezet voor een prijsvraag van Google. De organisatie geniet ook steun van het Israëlische ruimtevaartbureau (ISA) en Israël Aerospace Industries (IAI).