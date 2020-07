Israël is bang dat kwaadwillenden misbruik kunnen maken van de scherpere satellietbeelden van het land die binnenkort online te zien zijn. Dat is mogelijk omdat een Amerikaanse wet die verbood dat Amerikaanse bedrijven betere foto's van Israël en de Palestijnse gebieden beschikbaar stellen, niet langer van kracht is.

Onder een wet uit 1997 mochten diensten als Google Earth op foto's geen voorwerpen in Israël en de bezette gebieden laten zien die kleiner waren dan twee meter. De Amerikaanse marktwaakhond voor waarnemingstechniek besloot eind vorige maand om beelden met een scherpere resolutie toe te staan, tot afmetingen van veertig centimeter. Meerdere niet-Amerikaanse bedrijven maken inmiddels al beelden van Israël met scherpere resolutie, stelde de waakhond.

Angst voor spionage

Israël vreest dat de scherpere beelden bijvoorbeeld door Hezbollah in Libanon of Hamas in Gaza kunnen worden gebruikt om belangrijke locaties te bespioneren. Die bewegingen zouden met behulp van de foto's ook doelen voor raketaanvallen kunnen bepalen.

Het hoofd van het ruimteprogramma van het Israëlische ministerie van Defensie gaat ervan uit dat het Amerikaanse besluit is genomen om de concurrentiepositie van Amerikaanse satellietbeeldbedrijven te verbeteren. 'Ik denk niet dat de Amerikanen naar onze mening hebben gevraagd', zegt hij. 'Onze voorkeur is altijd om in een zo laag mogelijke resolutie te worden gefotografeerd.'

Joodse nederzettingen

Nog een reden waarom Israël liever niet in detail zichtbaar is, is omdat daardoor de uitbreiding van Joodse nederzettingen in bezet gebied duidelijker zichtbaar wordt. Activist Hagit Ofran van Peace Now, een Israëlische anti-nederzettingsmonitor, is dan ook blij met de scherpere beelden. 'Op foto's van lagere kwaliteit is het moeilijk om het verschil tussen een nieuw huis en een kippenschuur te zien.'

