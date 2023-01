Het Israëlische technologiebedrijf Cognyte heeft in 2021 een opdracht binnengehaald om spionagesoftware aan Myanmar te verkopen, ondanks een verbod op de verkoop van militaire technologie aan dat Aziatische land. De onderneming haalde de opdracht een maand voor de militaire coup van februari 2021 binnen, schrijft Reuters.

De deal kwam er ondanks een vonnis van de hoogste rechtbank van Israël in 2017. De precieze inhoud van die uitspraak is geheim, maar Israël beweert sindsdien dat de export van producten voor militair gebruik aan Myanmar verboden is.

De deal van Cognyte met het Myanmarese post- en telefoniebedrijf gaat daar tegenin, zegt mensenrechtenadvocaat Eitay Mack. Volgens hem zijn Cognyte en bepaalde medewerkers van de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken medeplichtig aan mensenrechtenschendingen in Myanmar. Namens zestig andere Israëliërs heeft hij een klacht ingediend en vraagt hij om strafrechtelijk onderzoek.

Afluisteren van gesprekken

In de met Reuters gedeelde documenten meldt de Myanmarese post- en telefoniedienst aan de autoriteiten van het land dat het Israëlische bedrijf de winnaar was van een aanbesteding voor technologie om communicatie te onderscheppen. Dergelijke spionagesoftware kan worden gebruikt voor het afluisteren van telefoongesprekken, om berichtjes in te zien en e-mailverkeer te volgen. Ook kan het de locatie van internetgebruikers in kaart brengen zonder hulp van telecommaatschappijen.

Cognyte, de militaire junta van Myanmar of het post- en telecombedrijf van het land gingen niet in op verzoeken om commentaar van Reuters.

Nepprofielen

Cognyte is al langer controversieel. Facebook verbande het bedrijf van het eigen socialemediaplatform. Volgens moederbedrijf Meta bleek uit onderzoek dat Cognyte klanten hielp met het opzetten van nepprofielen. Die zouden onder andere in Kenia, Mexico en Indonesië zijn ingezet tegen journalisten en politici.

