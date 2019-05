Tijdens de livestream van de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival waren plotseling beelden te zien van explosies in de Israëlische stad Tel Aviv, waar het festival wordt gehouden. De nationale omroep Kan duidt Hamas-militanten aan als de schuldigen.

Op de website van de omroep stonden tijdens de show korte tijd berichten als "Waarschuwing. Risico op raketaanval. Ga alsjeblieft schuilen." en "Israël is niet veilig. Jullie zullen wel zien! ". Er waren ook geanimeerde beelden te zien van explosies in gaststad Tel Aviv.

Kan relativeerde de hack, en zei dat de uitzending verder zonder incidenten verliep. "We weten dat er op een bepaald moment een poging was geweest, blijkbaar door Hamas, om onze digitale uitzending te claimen", zei CEO Eldad Koblenz op Galei Tzahal, de radiozender van het Israëlische leger. "Maar ik ben blij dat ik kan zeggen dat we binnen enkele minuten de controle over dit fenomeen hebben kunnen overnemen."

Israël is dit jaar het gastland van de Europese muziekwedstrijd, na de winst van de Israëlische zangeres Netta Barzilai (26) vorig jaar. De Palestijnen en hun buitenlandse medestanders hebben opgeroepen tot een boycot, uit protest tegen het Israëlische beleid ten aanzien van de Palestijnen. Madonna, die dinsdag in Tel Aviv is aangekomen, werd gevraagd om niet op te treden in de finale. De Britse zangeres zei dat ze nooit zou stoppen met muziek maken "om iemands politieke agenda te dienen".