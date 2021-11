Nu spionagebedrijf NSO op de zwarte lijst staat in de VS, stelt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken expliciet dat NSO geen onderdeel is van de overheid is en strikte regels moet volgen.

NSO levert hacking- en spionagetools aan ordediensten en inlichtingendiensten wereldwijd, maar het bedrijf ligt daar ook voor onder vuur. Deze zomer bracht onderzoeksjournalistiek van 17 media, waaronder Knack, aan het licht dat de tools worden gebruikt om politici, activisten, journalisten en overheidsmedewerkers te bespioneren.

Vorige week maakte de VS bekend dat NSO voortaan persona non grata is in het land, nadat eerder onder meer WhatsApp klachten tegen het bedrijf had ingediend na een hack.

Nu spreekt voor het eerst ook een Israëlisch regeringslid zich uit over die beslissing. 'NSO is een privébedrijf, geen overheidsproject en staat los van het beleid van de Israëlische overheid,' zei minister Yair Lapid op een persconferentie in Jeruzalem volgens Reuters. 'Geen enkel ander land ter wereld heeft striktere en afgedwongen regels rond cyberoorlog als Israël en dat blijven we doen.'

NSO verkoopt haar spionagetools met een licentie/goedkeuring van het Israëlische ministerie van Defensie. Israël opende zelf al een onderzoek naar het bedrijf na eerdere klachten. Maar voor zover bekend zijn er nog geen plannen om de activiteiten van het bedrijf in te perken.

