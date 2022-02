De Israëlische politie wordt ervan beschuldigd bekendheden, journalisten en leden van oud-premier Benjamin Netanyahu's entourage bespioneerd te hebben met de controversiële Pegasus-spyware. Dat schrijft de Israëlische zakenkrant Calcalist maandag.

Eerdere onthullingen in Calcalist dwongen het Israëlische gerecht op 20 januari al om een onderzoek te openen, en de politie moest vorige week toegeven dat ze 'zonder mandaat' spionagesoftware gebruikte, zonder echter Pegasus, ontwikkeld door het Israëlische bedrijf NSO, te noemen.

Maandag komt de krant met nog meer onthullingen: zo zou de politie Pegasus courant ingezet hebben om inlichtingen te verzamelen. Onder meer tegen Avner Netanyahu, zoon van, media-adviseurs van die laatste en bekende journalisten zou Pegasus zonder gerechtelijke toestemming gebruikt zijn. Verder noemt de krant ook toplui van grote bedrijven, burgemeesters, activisten voor de rechten van mensen met een handicap of van Israëliërs van Ethiopische origine.

De topman van de Israëlische politie, Yaakov Shabtaï, heeft minister van Openbare Veiligheid Omer Bar-Lev gevraagd om een extern en onafhankelijk onderzoek op te starten om 'het vertrouwen van het publiek te herstellen' en 'het gebruik van de technologie door de politie te reguleren'.

Vorige week hadden Israëlische media al gemeld dat de politie ervan verdacht wordt de telefoon van een sleutelgetuige in het proces tegen Netanyahu afgeluisterd te hebben.

NSO bevestigt niet

Het Israëlische cybersecuritybedrijf NSO heeft de verkoop van zijn Pegasus-programma aan de Israëlisch politie nog niet bevestigd of ontkend. Wel zegt het 'in geen enkel geval betrokken te zijn bij het functioneren van het systeem eens het verkocht is aan een regering'.

Vorig jaar raakte, na onderzoek door een consortium van 17 internationale media waaronder Knack, bekend dat Pegasus toeliet om alle handelingen op een bespioneerde telefoon te volgen. Het programma wordt zonder toedoen van de gebruiker geïnstalleerd op de telefoon. Het journalistiek onderzoek wees uit dat onder meer de telefoons van de Franse president Emmanuel Macron, Europees Raadsvoorzitter Charles Michel en de verloofde van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi besmet werden.

