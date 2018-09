IT-architectuur grootste prioriteit voor Belgische ICT

Dat blijkt uit een rondvraag van Beltug, de vereniging van Belgische ICT-beslissers bij 245 respondenten. De organisatie maakt een rangschikking op voor haar leden, maar kijkt ook specifiek naar de prioriteiten van de Belgische CIO.

Voor alle ICT-gebruikers die deelnamen blijft de IT architectuur strategie, wat je in de cloud, on premise of hybride zet, met voorsprong de belangrijkste prioriteit. Op de tweede plaats staat 'workable security en employee awareness voor security' gevolgd door 'security by design' en dashboards voor security/risk management op de vierde plaats. Omgaan met shadow IT staat op de vijfde plaats. Privacy en GDPR komen hier niet aan bod omdat ze hierover apart werden bevraagd.

Wat opvalt is dat in de top tien zes cybersecurity-gerelateerde onderwerpen staan. Ook de problematiek met softwarelicenties komt voor. Het gaat dan niet enkel om de kosten of het beheer van de software maar ook hoe je omgaat met shadow IT en hoe je als bedrijf weer vertrekt uit de cloud. Niet onbelangrijk want 45 procent van de ondervraagde Beltug-leden kreeg al eens een software audit. Vooral Microsoft, Oracle, SAP en IBM zijn zeer actief om hier te controleren.

Blockchain Task Force

Blockchain stond vorig jaar nog op de top tien en zakt nu daarbuiten. Volgens Beltug komt dat omdat er toen veel vraag naar informatie was. Nu wordt dat concreter. De organisatie heeft daarom ook een Beltug Blockchain Task Force opgericht. Een organisatie met de expertise van dertig bedrijven waar leden best practices en obstakels met de nieuwe technologie kunnen bespreken.

CIO

De prioriteiten specifiek voor CIO's en ICT managers liggen sterk in lijn met de algemene bevindingen. Ook hier staat IT architectuur op plaats één gevolgd door 'workable security en employee awareness voor security. Op de derde plaats staan softwarelicenties bij grote spelers gevolgd door 'smart collaboration - change management' en dashboards voor security en risk management als vijfde.