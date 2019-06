IT-afdelingen beschikken over een groter investeringsbudget dan de afgelopen jaren. Het gaat om de grootste budgettoename in de afgelopen 15 jaar: in België zelfs nog iets meer uitgesproken dan in andere landen. Dat blijkt uit de CIO Survey 2019 van Harvey Nash en KPMG.

De jaarlijkse CIO Survey is zowat de grootste in zijn soort. Dit jaar bevroegen KPMG en Harvey Nash 3.645 IT-leaders waarvan 52% CIO of CTO verspreid over 108 landen. Uit de globale resultaten blijkt dat het zeker geen slecht moment is om een technologieleider te zijn: de jobtevredenheid gaat er wat op vooruit, de lonen gaan omhoog én - zeker zo belangrijk - de IT-budgetten gaan ook de hoogte in.

Budgetstijging speelt zeker in België

De budgettoename is volgens het rapport zelfs de grootste in de afgelopen 15 jaar. En bijzonder opmerkelijk: in een uitsplitsing naar land is het België dat de ranking aanvoert. 74 procent van de ondervraagde Belgische bedrijven meldt een toename in het IT-budget, gevolgd door buurland Nederland (69%). Toch flink meer dan het globale gemiddelde van 55 procent. "Dat wijst op een inhaalslag", vertelt Paul Olieman, hoofd van CIO Advisory binnen KPMG Technology Advisory België. Ronny Lommelen, managing director bij Harvey Nash Belux ziet ook de genadeloze war for talent die momenteel woedt als een van de mogelijke redenen. "Als een gevolg van die war for talent maken bedrijven weer meer budget vrij voor hun staffing-strategie", denkt Lommelen.

Digitale transformatie komt op kruissnelheid

Al is de digitale transformatie ook een van de redenen die een toename in het budget kan verklaren.

44 procent van de ondervraagde organisaties verwacht immers dat hun producten/diensten of business model fundamenteel zal veranderen in de komende drie jaar. Zowel bij grote als kleine ondernemingen. De digitale disruptie en de nood om dichter bij de consument te zitten, is duidelijk overal aanwezig.

Robotisering zet door

De respondenten uit de CIO Survey geloven gemiddeld dat binnen nu en 5 jaar 10 procent van alle personeelsleden in hun bedrijf vervangen zullen worden door artificial intelligence en/of automatisering. Maar voor een derde van de respondenten loopt die voorspelling al op 20 procent. Al denkt ongeveer 2 op de 3 ondervraagden wel dat er nieuwe jobs zullen ontstaan die dit jobverlies zullen compenseren.

De CIO doet er trouwens wel goed aan om ook bij zijn eigen rol even stil te staan. Het aantal CIO's dat een zitje heeft in de board neemt af. En dat heeft volgens de onderzoekers van KPMG en Harvey Nash veel te maken met de explosie aan nieuwe C-level titels. Denk nog maar aan de CDO die zowel voor Chief Digital Officer als Chief Data Officer kan staan. Succesvolle IT-leiders zijn zij die 'controle' inruilen voor 'invloed', en versneld werk maken van een betere relatie met de business. Het zijn vooral zo'n organisaties die dan ook het concept van een 'traditionele' IT-afdeling in vraag durven stellen.