IT-databank Belgische energiesector opnieuw uitgesteld: Tommelein pleit voor Vlaamse databank

Atrias is het centraal datasysteem voor de Belgische energiemarkt. Het moet de gegevensuitwisseling tussen (slimme) meters, netbeheerders en stroomleveranciers vergemakkelijken, en het mogelijk maken dat huizen die zelf stroom opwekken die ook kunnen verkopen op het stroomnetwerk.

Maar Atrias loopt vertraging op. De Tijd merkt op dat dat begin vorig jaar al het geval was. Maar intussen zou het project, dat al in 2012 begon, naar 2020 zijn geschoven volgens de krant.

In het Vlaams Parlement werd gisteren gedebatteerd over de vertraging. Volgens sp.a-parlementslid Rob Beenders heeft het Atriasproject al zo'n 250 miljoen euro gekost. Bart Tommelein, tot 1 januari nog de Vlaamse minister van Energie, ergert zich ook aan de vertraging.

"Ik heb dus al meermaals mijn ongenoegen en mijn bezorgdheid geuit aan de netbeheerders over de hele gang van zaken, en hun reeds gevraagd hun eigen nationaal platform op te doeken en een eigen Vlaams platform op te richten. Het heeft geen zin om miljoenen te pompen in een systeem dat de toets van de 21e eeuw niet kan doorstaan," aldus Tommelein tijdens de plenaire vergadering woensdag.

Beenders merkt daarbij op dat een nieuw systeem, enkel voor Vlaanderen, niet alleen 250 miljoen euro weggooit, maar ook opnieuw enkele honderden miljoenen euro's zal kosten.

Hoeveel Atrias exact heeft gekost valt moeilijk vast te leggen. Volgens De Tijd, dat zich baseert op berekeningen van Beenders, gaat het om 200 tot 250 miljoen euro. Zo is er 20 miljoen euro voor Accenture, de technische partner van het project, maar mag die voor elke wijziging extra factureren. Daar komen ook de IT-kosten van de netbeheerders bij (onder meer om bestaande, verouderde, systemen werkend te houden) en de kosten van de IT'ers van de leveranciers, die momenteel wachten tot Atrias kan gekoppeld worden.

Accenture werd in december 2015 geselecteerd. Het bedrijf had, volgens het persbericht dat destijds werd uitgestuurd, de taak om het Ferranti MECOMS-meterdatamanagement en het customer information system te implementeren op de integratielaag webMethods van Software AG. Alles zou daarbij draaien op een private cloud van Proximus, maar door Avanade gekoppeld aan een publieke cloudoplossing van Azure. Uiteindelijk zal het Accenture Cloud Platform alle marktdata migreren en consolideren in één clearing hub.