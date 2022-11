De beursgenoteerde Europese IT-dienstenleverancier Sopra Steria neemt Tobania over. Op termijn verdwijnt zo de naam van het Belgische IT-bedrijf dat in 2014 ontstond uit de fusie van Tobius en Saga.

In de Benelux tellen Tobaniaen Sopra Steria samen zo'n 1.000 medewerkers, waarvan ruim 650 bij Tobania. Maar wereldwijd telt Sopra Steria wel 47.000 werknemers, verspreid over bijna 30 landen. In 2021 genereerde de groep zo een omzet van 4,7 miljard euro. Tobania van zijn kant genereerde vorig jaar een omzet van 100 miljoen euro en mikt dit jaar op 110 miljoen.

Co-CEO's

Sopra Steria neemt alle aandelen over Tobania, maar Tobania-CEO Lode Peeters wordt wel co-CEO van de nieuwe Belgische entiteit samen met Michel Lorgeré, de huidige CEO van Sopra Steria Benelux. De overnamegesprekken zijn een drietal maand geleden gestart, maar kwamen er niet uit noodzaak zo klinkt het bij Tobania dat voor het derde jaar op rij 10% groei noteert met een gezonde ebitda. Etienne Schreurs - de oprichter van Saga die nog steeds de helft van de aandelen van Assua NV, het holdingbedrijf boven Tobania - in handen had, was wel al van plan om er stilaan uit te stappen.

De transactie moet voor alle duidelijkheid nog goedgekeurd worden door de mededingingsautoriteiten, maar beide partijen gaan er van uit dat dit snel rond kan geraken: het eerste kwartaal van 2023, zo geeft Sopra Steria aan in een persbericht. Met de overname van Tobania wil Sopra Steria de positie op de Belgische markt verstevigen. Die is voor de groep met name interessant omwille van de sterke aanwezigheid van Europese instellingen, de publieke sector en enkele belangrijke klanten in bijvoorbeeld financiële dienstverlening.

Naam Tobania verdwijnt

Op korte termijn verandert er niets voor de klanten van beide bedrijven, maar op langere termijn zal de naam Tobania wel verdwijnen: dat was nochtans tot een sterk merk uitgegroeid sinds de oprichting in 2014. Die naam kwam er nadat Saga Consulting (opgericht in 1990 door Etienne Schreurs) overgenomen werd door Tobius (in 2006 door Lode Peeters opgericht).

Zowel Sopra Steria als Tobania benadrukken de complementariteit op verschillende vlakken. Sopra Steria staat sterk in cybersecurity en SAP, Tobania eerder in data, automatische testing en support services. Sopra Steria en zijn Franstalige CEO staan sterk in Franstalig België, terwijl Tobania en zijn Nederlandstalige CEO het vooral goed doen in Vlaanderen. Sopra Steria is in ons land sterk in de publieke sector, terwijl Tobania het eerder van de private sector moet hebben. Toch gaat hiermee opnieuw een 100% Belgische IT-speler op in een buitenlandse groep.

