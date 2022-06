De Deerlijkse IT-dienstverlener ConXioN opent een kantoor in het Nederlandse Reeuwijk. Met een duidelijke focus op circulaire IT en duurzaamheid.

Op 17 mei om precies te zijn werd de oprichtingsakte van ConXioN B.V. ondertekend: het resultaat van een samenwerking tussen ConXioN-oprichter en CEO Chris Debyser en zijn Nederlandse vennoten Wouter den Ouden en Dylan Morauw. Samen zullen ze in eerste instantie vooral inzetten op duurzame ICT en circulaire IT. Het kantoor komt in Reeuwijk, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. ConXioN Nederland mikt op bedrijven vanaf 100 gebruikers en zegt te steunen op sterke partnerships met A-merken zoals Microsoft, HP, HPE, Cisco, Dell en Lenovo.

ConXioN Nederland zal dus in eerste instantie focussen op circulaire IT, waarbij hardware op een verantwoorde manier een tweede leven krijgt. 'Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda bij bedrijven. We willen onze klanten helpen tegemoetkomen aan de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Dat kan onder andere door bewuster om te gaan met e-waste en toestellen niet meteen op de afvalhoop te gooien', vertelt Chris Debyser. 'Door toestellen op een verantwoorde manier opnieuw aan te bieden, verlagen we niet alleen de impact van het productieproces op het milieu, we maken ook komaf met de lange wachttijden bij nieuwe toestellen', voegt Dylan Morauw daar nog aan toe.

ConXioN bestaat ondertussen al 25 jaar en kan terugkijken op een indrukwekkend groeiparcours. De ruim 100 Belgische medewerkers zetten samen een omzet neer van ruim 25 miljoen euro.

