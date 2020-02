Savaco neemt cloudintegrator IT-Care over. De IT-dienstverlener uit Kortrijk groeit zo door tot een bedrijf met een omzet van 37 miljoen euro en 180 medewerkers.

Savaco, opgericht in 1991 door Carl Sabbe en Rik Vandemoortele, versterkt met deze overname de groeiambities. "Om de in de digitale sector snel opeenvolgende innovaties voor onze klanten op te volgen en bij hen te implementeren is een verdere schaalvergroting nodig. Met deze overname creëren we niet alleen betere dienstverlening voor onze klanten, maar ook nieuwe kansen voor alle medewerkers van Savaco en IT-Care", verduidelijkt Carl Sabbe, mede-CEO van Savaco in een persbericht.

Met IT-Care haalt het bedrijf een 100% cloudintegrator uit Poperinge binnen die KMO's begeleidt in hun transitie naar de cloud, met een sterke Microsoft- en Proximus-focus. "IT-Care besloot jaren geleden al om de kaart van public cloud te trekken. Wij zijn ervan overtuigd dat deze technologie future-proof is", zegt mede-oprichter en co-CEO van Savaco Rik Vandemoortele. Bestaande Savaco-klanten kunnen nu rekenen op de bijkomende public cloud expertise rond bijvoorbeeld Microsoft Azure en Office 365. Serge De Geyter, CEO van IT-Care, ziet ook bijkomende opportuniteiten voor de

meer dan 600 klanten van IT-Care. Die krijgen via de overname toegang tot het uitgebreidere Savaco-portfolio rond hybride datacenters, cybersecurity, connectiviteit, maar ook rond applicaties zoals CAD & PLM, enterprise service management, IoT, Big Data Analytics en Augmented Reality.

Op korte termijn heeft de overname weinig verandering voor de klanten die hun contactpersonen behouden, zowel technisch als commercieel. Beide organisaties blijven voorlopig ook opereren vanuit hun huidige locaties (Kortrijk, Gent en Poperinge). Al is het volgens Vandemoortele wel de bedoeling dat beide partijen na verloopt van tijd samensmelten en onder de Savaco-vlag verder gaan.

IT-Care is in 2008 opgericht. De kiemen van het bedrijf liggen bij de oprichting van I.C.S. Computers in 1984. IT-Care draaide vorig boekjaar een omzet van meer dan 5 miljoen euro met een 30-tal medewerkers. Hoeveel Savaco betaalt voor de overname wordt niet meegedeeld.

