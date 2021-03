De Limburgse IT-dienstverlener ZiZoo heeft Delta Technics overgenomen, een leverancier van IT-oplossingen aan bedrijven. Door de acquisitie wordt het klantenbestand van ZiZoo verdubbeld.

ZiZoo omvat naast drie computerzaken en gsm-servicecenters in Bilzen, Diepenbeek en Sint-Truiden ook een afdeling Cloud & IT services. Via dit departement levert het bedrijf diensten aan zelfstandigen en kmo's, scholen en overheden. ZiZoo helpt hen onder meer met de transformatie van lokale diensten naar cloudservices op het vlak van beveiliging, back-up, telefonie en applicatiebeheer.

'Door de overname van Delta Technics zal het klantenbestand verdubbeld worden en kan er door schaalvergroting een efficiëntere dienstverlening worden gegeven', zegt ZiZoo-bestuurder Stefan Devroey. Zijn bedrijf werkte al een aantal jaren samen als onderaannemer en partner van Delta Technics.

