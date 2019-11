is redacteur bij Data News

Jocelyn Darbroudi stapt over naar HR-dienstverlener Securex. Daar wordt ze CIO en lid van het directiecomité.

Darbroudi werkte sinds mei 2017 voor verzekeraar DKV. Daarvoor was ze sinds november 2015 bij Argenta verantwoordelijk voor de core banking applications en werkte ze ruim veertien jaar bij HP, waar ze in haar laatste functie director transformation consulting was voor Nederland en de Noorse landen.

"Jocelyn is een sterke dame met scherpe strategische inzichten en zal zeker ook meerwaarde bieden binnen het directieteam. Als CIO zal ze mee aan het stuur staan van diverse transformaties die Securex klaarzetten voor de toekomst", zegt Filip Baptis, CEO van Securex. Als lid van het directiecomité zal Darbroudi rechtstreeks aan hem rapporteren.

In haar nieuwe functie volgt ze Frans Temmerman op, die vijf jaar lang CIO van Securex was. Hij blijft wel actief binnen de IT-afdeling van het bedrijf.