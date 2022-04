In welk bedrijf moet je werken om de kans te verhogen dat je je carrière goed kan ontwikkelen? LinkedIn heeft een lijst klaar, voor het eerst ook met Belgische bedrijven.

LinkedIn Top Companies is een jaarlijkse ranglijst met 25 bedrijven waar je je carrière het best kan ontwikkelen. Dit jaar verschijnt de lijst voor het eerst ook in ons land. Voor de ranglijst gebruikt LinkedIn eigen data in zeven categorieën die bijdragen tot het persoonlijke succes van werknemers: carrièrekansen, bijleren, bedrijfsstabiliteit, externe carrièremogelijkheden, betrokkenheid, genderdiversiteit en opleidingsachtergrond.

In de ranking valt - naast de voor de hand liggende grote banken en farma - de aanwezigheid van IT, telecom en consultancybedrijven op. Tata Consultancy Services is de hoogst gerangschikte op de vijfde plaats met ICT-analist, DevOps Engineer, en Solutions Architect als meest opduikende functiebenamingen. Proximus vinden we terug op een sterke zevende plaats. Verderop zien we onder meer Siemens (plaats 15) met haar oplossingen rond industriële automatisering. Een plaatsje verder prijkt Cisco met computernetwerken, netwerkdesign, en datacenters als voornaamste competenties. Plaatsen 18 en 19 zijn voor twee gerenommeerde spelers rond onderzoek en wetenschap: imec en VIB. Het 100% Belgische ICT-bedrijf Cegeka mag zich op de borst kloppen met een mooie aanwezigheid in deze lijst op plaats 23. Deloitte en Orange ronden de top-25 af.

De ranking wordt trouwens aangevoerd door de grootbank BNP Paribas Fortis, gevolgd door KBC. Ook die zijn belangrijke werkgevers van informatici. 'Scrummaster' is bij KBC een van de meest gebruikelijke functiebenamingen op LinkedIn en informatici behoren er bij de meest voorkomende functies. Ook bij andere bedrijven uit de top-25 zoals Ahold Delhaize, AXA, Besix en UCB zijn IT-functies zeer gebruikelijk en/of 'meest voorkomend' op het LinkedIn-platform. De volledige lijst en meer informatie over de methodologie vind je bij LinkedIn.

LinkedIn Top Companies is een jaarlijkse ranglijst met 25 bedrijven waar je je carrière het best kan ontwikkelen. Dit jaar verschijnt de lijst voor het eerst ook in ons land. Voor de ranglijst gebruikt LinkedIn eigen data in zeven categorieën die bijdragen tot het persoonlijke succes van werknemers: carrièrekansen, bijleren, bedrijfsstabiliteit, externe carrièremogelijkheden, betrokkenheid, genderdiversiteit en opleidingsachtergrond.In de ranking valt - naast de voor de hand liggende grote banken en farma - de aanwezigheid van IT, telecom en consultancybedrijven op. Tata Consultancy Services is de hoogst gerangschikte op de vijfde plaats met ICT-analist, DevOps Engineer, en Solutions Architect als meest opduikende functiebenamingen. Proximus vinden we terug op een sterke zevende plaats. Verderop zien we onder meer Siemens (plaats 15) met haar oplossingen rond industriële automatisering. Een plaatsje verder prijkt Cisco met computernetwerken, netwerkdesign, en datacenters als voornaamste competenties. Plaatsen 18 en 19 zijn voor twee gerenommeerde spelers rond onderzoek en wetenschap: imec en VIB. Het 100% Belgische ICT-bedrijf Cegeka mag zich op de borst kloppen met een mooie aanwezigheid in deze lijst op plaats 23. Deloitte en Orange ronden de top-25 af.De ranking wordt trouwens aangevoerd door de grootbank BNP Paribas Fortis, gevolgd door KBC. Ook die zijn belangrijke werkgevers van informatici. 'Scrummaster' is bij KBC een van de meest gebruikelijke functiebenamingen op LinkedIn en informatici behoren er bij de meest voorkomende functies. Ook bij andere bedrijven uit de top-25 zoals Ahold Delhaize, AXA, Besix en UCB zijn IT-functies zeer gebruikelijk en/of 'meest voorkomend' op het LinkedIn-platform. De volledige lijst en meer informatie over de methodologie vind je bij LinkedIn.