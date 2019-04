IT'er wil groene salariswagen

66% van de IT'ers in ons land beschikt over een bedrijfswagen. Maar die wagen is voor hen niet langer het meest belangrijke extralegale voordeel, zo blijkt uit de jaarlijkse salarisenquête van Data News.

Naar goede gewoonte presenteert Data News in april de resultaten van de jaarlijkse salarisenquête. Die werd dit jaar onder 653 respondenten afgenomen, waarvan de grote meerderheid (81%) loontrekkend. Bijna 7 op de 10 onder hen (66%) geeft aan dat de werkgever hen een bedrijfswagen ter beschikking stelt. De vraag is natuurlijk hoe lang die situatie nog aanhoudt, nu in de aanloop naar de verkiezingen het fiscale gunstregime voor de salariswagen op de agenda staat.

Wagen niet allerbelangrijkste

Voor het eerst sinds de lange historiek van de salarisenquête wordt de wagen echter niet meer als het allerbelangrijkste extralegale voordeel aanzien. Mocht de werkgever aan de commissie of bonusregeling gaan morrelen, dan zou dat de belangrijkste reden voor de IT'er zijn om naar een andere job uite kijken. In alle vorige edities van onze enquête was de bedrijfswagen het allerbelangrijkste. Mogelijk een teken aan de wand dat de bedrijfswagen over zijn hoogtepunt heen is? Of dat een vergroening van het wagenpark aan de orde is. "Drie kwart van onze medewerkers toont zich effectief bereid om naar een elektrische wagen over te stappen. We krijgen die vraag ook meer en meer tijdens een sollicitatiegesprek", vertelt Steven De Coninck, HR-manager bij IT-dienstverlener Xylos , in het Data News magazine dat op 5 april verschijnt.

Meer en meer IT-bedrijven maken ook werk van een vergroening van het wagenpark. Zo bestelde Accenture al een vloot van in totaal 300 elektrische wagens van het type Tesla Model 3.

Meer resultaten uit onze enquête leest u op vrijdag 5 april in Data News magazine.