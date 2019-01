IT-investeringen verschuiven naar cloud en Internet of Things

Dreigende handelsoorlogen, recessies, Brexit en tariefverhogingen ten spijt verwacht marktonderzoeker Gartner tóch opnieuw een verdere groei in het bedrag dat IT-afdelingen wereldwijd uitgeven. 3,76 biljoen Amerikaanse dollar zal er wereldwijd in vernieuwing van IT-materiaal en -oplossingen geïnvesteerd worden, zo luidt de verwachting van Gartner. Dat is 3,2 procent meer dan in 2018. In 2018 was er wel nog sprake van een jaar-op-jaar toename met 3,9 procent.

Minder data center infrastructuur, meer cloud

Gartner-analist John-David Lovelock ziet wel enkele duidelijke veranderingen in het type oplossingen waarin geïnvesteerd wordt. "Het IT-budget wordt minder uitgegeven aan gesatureerde markten zoals smartphones, pc's en data center infrastructuur maar meer aan clouddiensten en Internet of Things (IoT) devices", aldus Lovelock. Tegen 2020 verwacht Gartner dat de uitgaven richting het 'data center systems' segment zullen afnemen met 3,9 procent.

IoT-toestellen lijken de mindere uitgaven aan het traditionele devices-segment (pc's, smartphones) te compenseren. Binnen IoT is er nog geen sprake van saturatie. De verschuiving richting cloud zal er voor zorgen dat zakelijke software ook dit jaar sterk blijft doorgroeien (8,5%). Ook voor het jaar nadien verwacht Gartner trouwens een verdere groei in dat segment. Meer en meer organisaties geven hun IT-budget aan cloudapplicaties (Software-as-a-Service- uit in plaats van aan traditionele applicaties.

Gezocht: extra kennis en competenties

Ondanks de vertraging bij de smartphones, zal het devices-segment uiteindelijk wel nog met 1,6 procent groeien. De grootste en meest gesatureerde smartphonemarkten zoals China, de Verenigde Staten en West-Europa zijn gedreven door vervangingscycli. Maar heel wat consumenten hielden het afgelopen jaar de vinger op de knip en kochten geen nieuwe smartphone. Onder meer omdat Apple en Samsung het moeilijk hebben om de toegevoegde waarde te bewijzen van hun peperdure flagships. Het resultaat is dat die markt in 2018 met 1,2 procent naar beneden ging.

Maar Lovelock ziet een groter probleem opduiken die samen hangt met de verschuiving van budgetten richting onder meer IoT. Naarmate meer en meer organisaties nieuwe technologie als IoT omarmen, komen ze in een situatie waarin ze constateren dat hun interne mensen te weinig kennis hebben van die technologie. Zowat de helft van het huidige IT-personeel heeft dringend nood aan extra kennis en competenties om hun bedrijf te ondersteunen in hun digitale strategie. "En de nood aan nieuwe skills zoals rond AI, machine learning of API's verandert aan een nooit gezien tempo", besluit Lovelock.