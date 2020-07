IT Provider uit Tielt heeft er een eerste investeringsronde opzitten. Daarmee krijgt het bedrijf de middelen om haar activiteiten in Vlaanderen stevig uit te breiden.

IT Provider levert IT- en telecomdienstverlening aan KMO's en is een partner van Proximus en Microsoft. Het bedrijf wordt geleid door Bart Verhelst.

Nu haalt het bedrijf voor het eerst extern kapitaal op. Het exacte bedrag wordt niet meegedeeld, maar het gaat om 1,5 miljoen tot 2 miljoen euro. Er zijn ook afspraken om dat bedrag op termijn te verdubbelen voor toekomstige plannen.

"We hebben nu onze vestiging in Tielt en we willen kijken naar soortgelijke bedrijven met dezelfde dienstverlening: de ontzorging van KMO's op IT-vlak, onder meer met cloudoplossingen," vertelt CEO Bart Verhelst aan Data News. In eerste instantie kijkt hij daarvoor naar bedrijven in Vlaanderen, al wil hij op lange termijn niets uitsluiten.

De kapitaalronde zelf loopt via SDM-Valorum dat de praktische uitwerking op zich nam. Daarbij stappen er 45 investeerders in het bedrijf. Zo krijgt Verhelst binnen IT Provider ook een raad van bestuur, met bijbehorend netwerk, om overnames en verdere groei van het bedrijf te ondersteunen.

