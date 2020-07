is redacteur bij Data News

Het Mechelse Elmos neemt Target Recruitment en Teknik Recruitment over. Alle drie focussen ze zich op permanente en tijdelijke profielen in de technologiesector.

Elmos bestaat sinds 1997 en wordt momenteel geleid door Liesbeth Debruyn. Het bedrijf levert IT consultants binnen onder meer management services, development services en infrastructure services en kende de afgelopen drie jaar een organische groei van meer dan tien procent. Nu wil het haar voetafdruk in het Belgische IT-landschap vergroten met twee overnames.

Target Recruitment focust op IT-profielen, zowel voor permanente plaatsing als voor IT-consultancy. Teknik Recruitment legt zich vooral toe op werving en selectie binnen de engineeringmarkt.

Beide overgenomen bedrijven blijven onder eigen naam en merk bestaan en zullen ook hun eigenlijk dagelijkse activiteiten behouden. De twaalf mensen die werken voor beide bedrijven zullen wel verhuizen naar het hoofdkwartier van Elmos in Mechelen.

