De Zweedse Dustin Group is de nieuwe eigenaar van de Nederlandse IT-reseller Centralpoint, die ook in België actief is.

Centralpoint is het fusiebedrijf van Infotheek, Centralpoint en Scholten Awater. De IT-dienstverlener heeft de ambitie om de grootste B2B IT-reseller van ons land te worden en heeft haar Belgisch hoofdkantoor in Aarschot. Centralpoint wordt geleid door Luuk Slaats, met Alexander Goes als countrymanager voor België.

Nu wordt het bedrijf overgenomen door het Zweedse Dustin Group AB, dat vooral in Scandinavië actief is en noteert op Nasdaq Stockholm.

Dustin is sinds 2018 ook actief op de Nederlandse markt na de overname van Vincere Group. Met de overname van Centralpoint zien het nieuwe moederbedrijf een aanvulling van elkaars diensten en willen ze samen hun positie in de Benelux uitbreiden. Hoeveel Dustin betaalt voor de overname is niet bekend.

