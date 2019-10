Centralpoint, het fusiebedrijf van Infotheek, Centralpoint en Scholten Awater verhuist haar Belgische vestiging van Rotselaar naar Aarschot. Het bedrijf wil op drie jaar tijd verdubbelen in ons land.

Met de nieuwe locatie wil het bedrijf genoeg ruimte hebben om te groeien, zowel organisch als met overnames. Momenteel werken er in de Belgische vestiging 32 mensen, hoofdzakelijk rond marketing en sales.

Centralpoint is het fusiebedrijf van Infotheek, Centralpoint.nl en Scholten Awater, samen de grootste distributeurs in Nederland waarvan de eerste twee ook in België actief waren met vestigingen in Mechelen en Hasselt.

Het bedrijf is daardoor sinds 2011 actief in ons land, en sinds 2018 vanuit Rotselaar, maar die locatie werd te klein waardoor het bedrijf nu in Aarschot haar Belgische zetel heeft. Voor dit jaar mikt het op bedrijf op een omzet van rond de 40 miljoen euro voor België. Voor de heel Benelux gaat het om 700 miljoen euro.

Centralpoint focust zowel op devices, datacenter & networking, software & security als services. Recent kwam daar ook aftersales bij, zoals herstelling en vervanging van kapotte apparaten en het oplossen van problemen in het datacenter, en logistieke dienstverlening naar klanten. Het mikt daarbij zowel op de commerciële als publieke sector, van eenmansbedrijven tot KMO's en de enterprise-markt.