Initeam, gespecialiseerd in ERP-systemen, heeft zijn Nederlandse sectorgenoot All Automation Service overgenomen. Met de acquisitie wil het bedrijf uit Izegem de continuïteit van All Automation Service op lange termijn verzekeren en tegelijkertijd zijn voetafdruk bij onze noorderburen vergroten.

Initeam was al een tijdje op zoek naar versterking voor de eigen infrastructuurafdeling. Het bedrijf zocht die in eerste instantie in België, maar kwam uiteindelijk terecht bij Bob Visser, eigenaar en zaakvoerder van All Automation uit Aalsmeer (nabij Amsterdam). De gesprekken begonnen eind december 2021 en resulteerden recent in de officiële overname.

Doelgroep vergroten

'De overname zal beide ondernemingen toelaten zich te profileren tot een 'one stop shop' voor IT-uitdagingen met betrekking tot hardware, netwerken, cybersecurity en flexibele bedrijfssoftware', zegt Igor Faccioli van Initeam. 'Bovendien kunnen wij hierdoor onze doelgroep in België en Nederland aanzienlijk vergroten.'

Ook Bob Visser is verheugd over de mijlpaal voor zijn onderneming: 'Door deze strategische zet zullen we Initeam kunnen ondersteunen met de expertise en ervaring van een veertigtal specialisten. Het is onze ambitie om samen verder te groeien, wat ook resulteert in extra ontwikkelingsmogelijkheden en carrièrekansen voor onze medewerkers'.

Beide ondernemingen blijven hun naam behouden en zullen verder functioneren op hun huidige locatie. Zowel in Izegem als Aalsmeer wordt op zoek gegaan naar extra specialisten die 'optimaal tot hun recht kunnen komen in de familiale bedrijfscultuur', klinkt het in een verklaring.

Initeam was al een tijdje op zoek naar versterking voor de eigen infrastructuurafdeling. Het bedrijf zocht die in eerste instantie in België, maar kwam uiteindelijk terecht bij Bob Visser, eigenaar en zaakvoerder van All Automation uit Aalsmeer (nabij Amsterdam). De gesprekken begonnen eind december 2021 en resulteerden recent in de officiële overname.'De overname zal beide ondernemingen toelaten zich te profileren tot een 'one stop shop' voor IT-uitdagingen met betrekking tot hardware, netwerken, cybersecurity en flexibele bedrijfssoftware', zegt Igor Faccioli van Initeam. 'Bovendien kunnen wij hierdoor onze doelgroep in België en Nederland aanzienlijk vergroten.'Ook Bob Visser is verheugd over de mijlpaal voor zijn onderneming: 'Door deze strategische zet zullen we Initeam kunnen ondersteunen met de expertise en ervaring van een veertigtal specialisten. Het is onze ambitie om samen verder te groeien, wat ook resulteert in extra ontwikkelingsmogelijkheden en carrièrekansen voor onze medewerkers'.Beide ondernemingen blijven hun naam behouden en zullen verder functioneren op hun huidige locatie. Zowel in Izegem als Aalsmeer wordt op zoek gegaan naar extra specialisten die 'optimaal tot hun recht kunnen komen in de familiale bedrijfscultuur', klinkt het in een verklaring.