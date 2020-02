De interne IT-systemen en de website van Colruyt liggen er momenteel uit. De oorzaak ligt bij een intern probleem, de winkels blijven open.

Sinds vannacht is er een algemene netwerkpanne bij Colruyt. De oorzaak ligt aan een systeemaanpassing afgelopen nacht in het datacenter van het bedrijf, zo bevestigt woordvoerster Hanne Poppe aan Data News.

"De winkels zijn open en klanten kunnen zeker hun boodschappen doen. Alleen op de apps zoals Collect and Go is er momenteel een impact. We bellen hen daarom persoonlijk op om bijvoorbeeld een bestelling later op te halen."

Het gaat in geen geval om hacking of ransomware. De retailgroep zegt dat het volop werkt om de panne zo snel mogelijk te verhelpen.

