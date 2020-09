Honderden ziekenhuizen van de keten Universal Health Services in de VS zijn getroffen door een cyberaanval. Het lijkt te gaan om ransomware.

Techsite Bleeping Computer meldt dat de problemen sinds zondagmorgen spelen. Verschillende medewerkers geven tegenover de website aan geen toegang meer te hebben tot computersystemen. In zowel ziekenhuizen van Universal Health Services (UHS) in Californië, Florida, Texas, Arizona en Washington D.C. zouden problemen zijn.

Ransomware

Op Reddit meldt een gebruikers die bij een ziekenhuis van UHS zegt te werken dat de problemen om ongeveer twee uur 's nachts lokale tijd begonnen. Meerdere antivirusprogramma's zouden door de aanval zijn uitgeschakeld. Na ongeveer een minuut zijn de systemen naar verluid uitgelogd en uitgeschakeld. Indien een getroffen systeem wordt ingeschakeld, sluit deze automatisch weer af. Twee anonieme bronnenzeggen ondertussen tegen techsite TechCrunch dat computers en mobiele telefoons werden vergrendeld.

Een ransomwareaanval is door UHS zelf nog niet officieel bevestigd. Een werknemer van UHS zegt echter tegen Bleeping Computer dat bestanden tijdens de aanval de extensie .ryk kregen. Deze extensie wordt gebruikt door de Ryuk ransomware. Ook melden werknemers dat op getroffen systemen een boodschap is getoond waarin losgeld wordt geëist. Deze boodschap vertoont volgens Bleeping Computer overeenkomsten met vergelijkbare boodschappen die eerder door Ryuk zijn verspreid.

In samenwerking met Dutch IT Channel

Techsite Bleeping Computer meldt dat de problemen sinds zondagmorgen spelen. Verschillende medewerkers geven tegenover de website aan geen toegang meer te hebben tot computersystemen. In zowel ziekenhuizen van Universal Health Services (UHS) in Californië, Florida, Texas, Arizona en Washington D.C. zouden problemen zijn.RansomwareOp Reddit meldt een gebruikers die bij een ziekenhuis van UHS zegt te werken dat de problemen om ongeveer twee uur 's nachts lokale tijd begonnen. Meerdere antivirusprogramma's zouden door de aanval zijn uitgeschakeld. Na ongeveer een minuut zijn de systemen naar verluid uitgelogd en uitgeschakeld. Indien een getroffen systeem wordt ingeschakeld, sluit deze automatisch weer af. Twee anonieme bronnenzeggen ondertussen tegen techsite TechCrunch dat computers en mobiele telefoons werden vergrendeld. Een ransomwareaanval is door UHS zelf nog niet officieel bevestigd. Een werknemer van UHS zegt echter tegen Bleeping Computer dat bestanden tijdens de aanval de extensie .ryk kregen. Deze extensie wordt gebruikt door de Ryuk ransomware. Ook melden werknemers dat op getroffen systemen een boodschap is getoond waarin losgeld wordt geëist. Deze boodschap vertoont volgens Bleeping Computer overeenkomsten met vergelijkbare boodschappen die eerder door Ryuk zijn verspreid.In samenwerking met Dutch IT Channel