De voormalig vicepresident IT Operations bij Netflix kijkt aan tegen jaren cel en flinke boetes. In ruil voor contracten met het streamingbedrijf vroeg hij beloningen in geld en aandelen van kleine IT-bedrijven.

Michael Kail is afgelopen vrijdag veroordeeld tot 28 feiten van fraude en witwaspraktijken. Hij was tussen november 2011 en augustus 2014 verantwoordelijk voor IT operations bij het bedrijf en zou sinds 2012 zichzelf hebben verrijkt. In totaal zou er zo'n half miljoen dollar plus aandelenopties naar bedrijf van hem zijn doorgesluisd.

De uitbetalingen waren doorgaans 12-15 procent van de contractwaarde. Volgens de rechtbank zouden onder meer Netenrich, Platfora, Netskope, Numerify, Maginatics, Sumo Logic, Docurated en Elasticbox te horen hebben gekregen van Kail dat ze hem moesten omkopen om contracten te laten aanvaarden.

Betaald adviseur

Maar Kail hield er nog meer frauduleuze praktijken op na. Zo was hij betaald adviseur bij Platforma en gaf hij het bedrijf interne data van Netflix over het contractvoorstel van een concurrent.

Ook zou hij contracten zijn aangegaan rond producten of diensten waar overige werknemers expliciet niet tevreden over waren. Kail tekende ook een contract met Platforma van 250.000 per jaar terwijl Netflix al een de diensten van een concurrerend bedrijf in gebruik had.

De exacte straf voor Kail wordt nog bepaald. Hij riskeert tot twintig jaar cel en boetes die oplopen tot enkele honderdduizenden dollars.

