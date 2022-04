Dit jaar zal er wereldwijd 4,4 biljoen dollar aan IT worden uitgegeven, vier procent meer dan vorig jaar. De huidige onzekerheden in de wereld zorgen in tegenstelling tot de coronacrisis net voor meer uitgaven.

Vorig jaar lagen de uitgaven op 4,26 biljoen dollar, dit jaar loopt dat op tot 4,43 biljoen, dat becijfert marktanalist Gartner. Die wijst daarvoor naar de geopolitieke verstoringen, inflatie, schommelende wisselkoersen en de uitdagingen voor de toeleveringsketen, vaak nog veroorzaakt door corona.

Maar waar de coronacrisis in de eerste helft van 2020 aanvankelijk voor een rem op de uitgaven zorgde, wat later normaliseerde, zorgt de huidige situatie net voor meer uitgaven.'Tegenover begin 2020, versnellen CIO's hun IT-inbesteringen omdat ze het belang van flexibiliteit en wendbaarheid erkennen als antwoord op disruptie,' zegt John-David Lovelock, research vicepresident bij Gartner.

LoveLock verwacht meer investeringen in analytics, cloud computing, security en naadloze klantervaring. Maar meer uitgeven wil niet noodzakelijk zeggen dat je ook meer krijgt. Een groot deel van de uitgavenstijgin is er door inflatie. Die was er de afgelopen twee jaar al voor mobiele toestellen en pc's, en loopt nu door naar de softwarekant nu de lonen voor IT-personeel stijgen.

Wereldwijde IT-uitgaven (in miljoen dollar)

2021 Spending 2021Growth (%) 2022 Spending 2022Growth (%) 2023 Spending 2023Growth (%) Data Centre Systems 207,306 6.7 218,634 5.5 230,385 5.4 Software 614,494 15.9 674,889 9.8 754,808 11.8 Devices 809,452 16.1 824,600 1.9 837,844 1.6 IT Services 1,185,103 10.6 1,265,127 6.8 1,372,892 8.5 Communications Services 1,443,419 3.4 1,448,396 0.3 1,477,798 2.0 Overall IT 4,259,773 9.5 4,431,646 4.0 4,673,728 5.5

Bron: Gartner (April 2022)

Softwareuitgaven nemen toe met 9,8 procent, IT services met 6,8 procent en ook volgend jaar verwacht Gartner dat deze zullen toenemen. Uitgaven in andere segmenten zoals devices dalen wel sterk, net zoals communication services en datacenter systemen.

Rusland-Oekraïne

Gartner zegt expliciet dat de invasie van Rusland in Oekraïne geen directe impact heeft op de wereldwijde uitgaven. Prijzen, looninflatie, een tekort aan IT-krachten en andere obstakels spelen een veel grotere rol zegt het analistenbureau, al zullen ze de investeringen niet vertragen.

Vorig jaar lagen de uitgaven op 4,26 biljoen dollar, dit jaar loopt dat op tot 4,43 biljoen, dat becijfert marktanalist Gartner. Die wijst daarvoor naar de geopolitieke verstoringen, inflatie, schommelende wisselkoersen en de uitdagingen voor de toeleveringsketen, vaak nog veroorzaakt door corona.Maar waar de coronacrisis in de eerste helft van 2020 aanvankelijk voor een rem op de uitgaven zorgde, wat later normaliseerde, zorgt de huidige situatie net voor meer uitgaven.'Tegenover begin 2020, versnellen CIO's hun IT-inbesteringen omdat ze het belang van flexibiliteit en wendbaarheid erkennen als antwoord op disruptie,' zegt John-David Lovelock, research vicepresident bij Gartner.LoveLock verwacht meer investeringen in analytics, cloud computing, security en naadloze klantervaring. Maar meer uitgeven wil niet noodzakelijk zeggen dat je ook meer krijgt. Een groot deel van de uitgavenstijgin is er door inflatie. Die was er de afgelopen twee jaar al voor mobiele toestellen en pc's, en loopt nu door naar de softwarekant nu de lonen voor IT-personeel stijgen.Bron: Gartner (April 2022)Softwareuitgaven nemen toe met 9,8 procent, IT services met 6,8 procent en ook volgend jaar verwacht Gartner dat deze zullen toenemen. Uitgaven in andere segmenten zoals devices dalen wel sterk, net zoals communication services en datacenter systemen.Gartner zegt expliciet dat de invasie van Rusland in Oekraïne geen directe impact heeft op de wereldwijde uitgaven. Prijzen, looninflatie, een tekort aan IT-krachten en andere obstakels spelen een veel grotere rol zegt het analistenbureau, al zullen ze de investeringen niet vertragen.