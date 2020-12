Apple heeft in Italië een boete van 10 miljoen euro gekregen voor het misleiden van consumenten. Ook hield de Amerikaanse techreus zich volgens de mededingingswaakhond niet aan de regels voor garantie. Beide zaken hebben te maken met de waterdichtheid van iPhones.

Apple adverteerde volgens de Italiaanse waakhond met de iPhone zonder duidelijk te maken dat de toestellen alleen onder bepaalde omstandigheden tegen water konden. Bovendien had Apple in zijn garantiebepalingen gezet dat schade door vloeistoffen niet onder de garantie valt en weigerde het bedrijf telefoons met dat soort schade gratis te repareren.

Weinig indruk

De boete zal overigens niet veel indruk maken op Apple. In het laatste kwartaal waar het Amerikaanse bedrijf cijfers over gaf, boekte het een winst van 57,4 miljard dollar, omgerekend zo'n 48 miljard euro.

