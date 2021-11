De Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM heeft Apple en Amazon een boete van in totaal 200 miljoen euro opgelegd. De Amerikaanse technologiereuzen spanden samen om de toegang van Apple-verkopers tot de webwinkel van Amazon te beperken.

Het gaat om bepalingen in een contract van oktober 2018 die verkopers van producten van Apple en van zijn koptelefoonmerk Beats verbieden om de Italiaanse versie van de webwinkel van Amazon te gebruiken. Alleen Amazon zelf en bepaalde, individueel uitgekozen verkopers, mochten de producten via het e-commerceplatform aan de man brengen, zegt de waakhond.

Inkomsten omhoogstuwen

Uit onderzoek van de AGCM bleek dat Apple en Amazon met de regeling alleen maar het aantal aanbieders van de producten op de webwinkel wilden beperken, om de inkomsten zo omhoog te stuwen. De regeling die ze troffen, is in strijd met de Europese regels, benadrukt de regulator. Die tilt extra zwaar aan de overtreding aangezien minstens 70 procent van de online aankopen van consumentenelektronica in Italië via Amazon gebeurt.

Apple en Amazon moeten de beperkingen nu opheffen. Bovendien legt de AGCM hen een boete op van respectievelijk 134,5 miljoen en 68,7 miljoen euro. Volgens de mededingingswaakhond zijn ook de Duitse en Spaanse regulatoren, in navolging van het Italiaanse onderzoek, gestart met procedures tegen Apple en Amazon.

Het gaat om bepalingen in een contract van oktober 2018 die verkopers van producten van Apple en van zijn koptelefoonmerk Beats verbieden om de Italiaanse versie van de webwinkel van Amazon te gebruiken. Alleen Amazon zelf en bepaalde, individueel uitgekozen verkopers, mochten de producten via het e-commerceplatform aan de man brengen, zegt de waakhond.Uit onderzoek van de AGCM bleek dat Apple en Amazon met de regeling alleen maar het aantal aanbieders van de producten op de webwinkel wilden beperken, om de inkomsten zo omhoog te stuwen. De regeling die ze troffen, is in strijd met de Europese regels, benadrukt de regulator. Die tilt extra zwaar aan de overtreding aangezien minstens 70 procent van de online aankopen van consumentenelektronica in Italië via Amazon gebeurt.Apple en Amazon moeten de beperkingen nu opheffen. Bovendien legt de AGCM hen een boete op van respectievelijk 134,5 miljoen en 68,7 miljoen euro. Volgens de mededingingswaakhond zijn ook de Duitse en Spaanse regulatoren, in navolging van het Italiaanse onderzoek, gestart met procedures tegen Apple en Amazon.