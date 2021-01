Een Italiaanse rechtbank heeft Deliveroo een boete opgelegd. Het algoritme dat het leveringsplatform gebruikt om koeriers te kiezen, is discriminerend.

De zaak werd door drie vakbonden aangekaart bij de rechtbank in Bologna en draait rond het algoritme dat Deliveroo gebruikt om koeriers opdrachten toe te wijzen. Dat algoritme geeft koeriers een 'reputatiescore', die naar beneden ging als koeriers een opdracht op minder dan 24 uur afzegden. De reden voor die afzegging speelde daarbij niet mee, en dat is in strijd met de Italiaanse arbeidswet, die mensen het recht geeft niet te werken bij bijvoorbeeld ziekte of stakingen.

Deliveroo moet nu een schadevergoeding van 50.000 euro betalen. Het platform zegt in een mededeling aan techsite TechCrunch dat het het gewraakte reputatiemodel niet gebruikt.

'Gig economy' onder druk

De uitspraak is mogelijk belangrijk, omdat ze vooral in Europa druk zet op algoritmes die door veel van deze 'gig economy' platformen worden gebruikt, en die vaak geen rekening houden met lokale arbeidswetgeving. De laatste maanden spanden vakbonden en chauffeurs meerdere gelijkaardige rechtszaken aan. Voor de rechtbank in Amsterdam loopt bijvoorbeeld een zaak van twee Uber chauffeurs die inzicht willen in de algoritmes die hen ritjes moeten aanbieden, omdat die ook mogelijk discriminerend werken.

De zaak werd door drie vakbonden aangekaart bij de rechtbank in Bologna en draait rond het algoritme dat Deliveroo gebruikt om koeriers opdrachten toe te wijzen. Dat algoritme geeft koeriers een 'reputatiescore', die naar beneden ging als koeriers een opdracht op minder dan 24 uur afzegden. De reden voor die afzegging speelde daarbij niet mee, en dat is in strijd met de Italiaanse arbeidswet, die mensen het recht geeft niet te werken bij bijvoorbeeld ziekte of stakingen.Deliveroo moet nu een schadevergoeding van 50.000 euro betalen. Het platform zegt in een mededeling aan techsite TechCrunch dat het het gewraakte reputatiemodel niet gebruikt.De uitspraak is mogelijk belangrijk, omdat ze vooral in Europa druk zet op algoritmes die door veel van deze 'gig economy' platformen worden gebruikt, en die vaak geen rekening houden met lokale arbeidswetgeving. De laatste maanden spanden vakbonden en chauffeurs meerdere gelijkaardige rechtszaken aan. Voor de rechtbank in Amsterdam loopt bijvoorbeeld een zaak van twee Uber chauffeurs die inzicht willen in de algoritmes die hen ritjes moeten aanbieden, omdat die ook mogelijk discriminerend werken.