In Italië bestudeert de regering een optie om het vaste netwerk van Telecom Italia samen te voegen met Open Fiber om zo één breedbandnetwerk te creëren dat gebruikt kan worden door verschillende spelers.

Het plan is, volgens meerdere bronnen van Reuters, dat onder meer het last mile-netwerk (van de straatcabine tot de huizen) van Telecom Italia wordt samengevoegd met Open Fiber, een wholesalespeler deels in handen van de overheid. Daarbij wil de overheid één netwerk dat met hulp van Europese subsidies kan worden opgewaardeerd naar een glasvezelnetwerk tegen 2025.

In dat plan zou Telecom Italia meerderheidsaandeelhouder worden van de nieuwe organisatie, maar moet het andere spelers (concurrenten) gelijke toegang geven. De netwerkinfrastructuur wordt dus opengesteld voor iedereen. Daarbij zou ook de regulator worden versterkt, waarbij die toezicht kan houden op het investeringsbeleid van de operator.

Telecom Italia blijft wel volledige controle houden over haar andere takken: het mobiele netwerk, het retailnetwerk, de datacenterbusiness en de backbone van het netwerk.

De plannen komen er op het moment dat Telecom Italia haar minderheidsaandeel in het last mile netwerk zou verkopen aan het Amerikaanse fonds KKR & Co. Dat wordt nu uitgesteld tot eind deze maand om de plannen verder uit te werken.

