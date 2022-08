De Italiaanse overheid en Intel zouden tegen eind deze maand een akkoord hebben over een nieuwe fabriek. De miljardeninvestering komt met flink wat steun van het land.

Intel wil de komende jaren tientallen miljarden investeren in Europese chipfabrieken, tegelijk wil Europa minder afhankelijk zijn van Aziatische chipleveringen. Dat maakt dat Intel eerder dit jaar al een gloednieuwe fabriek in Maagdenburg (Duitsland) aankondigde. Ook Italië werd daarbij genoemd en die plannen worden nu heel concreet.

Volgens twee bronnen van Reuters zou aftreden premier Draghi werken aan een akkoord tegen eind augustus, vlak voor de verkiezingen van 25 september.

De Italianen tasten daarvoor zelf stevig in de buidel. Veertig procent van de initiële investering van 5 miljard dollar zou van de overheid komen. Al zal de totale investering in de loop der jaren veel hoger liggen.

Veel overige details zijn er momenteel nog niet bekend, behalve dat het niet om een fab gaat zoals in Maagdenburg, wel om een zogenaamde advanced packaging & assembly plant. Daar worden de complexe chiponderdelen verder afgewerkt tot eindproduct.

