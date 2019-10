Na Frankrijk gaat ook Italië techreuzen als Google, Amazon en Facebook belasten. De maatregel kan 600 miljoen euro per jaar opleveren.

De Italiaanse minister van Economie Roberto Gualtieri kondigde gisteren in het Italiaanse parlement de komst van de taks aan. "De winsten moeten belast worden waar ze gemaakt worden," klinkt het.

De taks zal net zoals in Frankrijk drie procent bedragen, vermoedelijk op de omzet van de bedrijven omdat winsten op creatieve manier kunnen versluisd worden naar het moederbedrijf.

De techtaks is van toepassing als een bedrijf een omzet van 750 miljoen euro of meer haalt en waarvan het luik 'digitale diensten' groter is dan 5,5 miljoen euro. De Italiaanse staat verwacht daardoor 600 miljoen euro extra inkomsten.

Het belasten van techreuzen, ook wel GAFA-taks (Google, Apple, Facebook, Amazon) genoemd, is al enkele jaren een heikel punt binnen Europa. In praktijk hebben de meeste grote technologiebedrijven hun zetel in een land waar de bedrijfsbelasting laag is - meestal is dat Ierland. Dat wil zeggen dat er in lidstaten als Frankrijk, Italië of België amper belasting wordt betaald terwijl een groot deel van de omzet wel uit die landen afkomstig is. Maar niet elke lidstaat is het eens over hoe de bedrijven moeten belast worden. De verschillende EU-lidstaten slaagden er niet in om het vóór de verkiezingen eens te worden over een Europese GAFA-taks.

Tegelijk zijn sommige bedrijven extra creatief. Zo opereert Amazon voor Europa vanuit Luxemburg. Maar de winsten die de Luxemburgse vestiging maakt, worden afgeroomd door 'royalties' te betalen aan een zusterbedrijf dat namens het Amerikaanse moederbedrijf de licenties van Amazon mag gebruiken. Die royalty-inkomsten zijn voordeliger belast dan de gewone inkomsten, waardoor Amazon miljoenen belastingen ontwijkt.