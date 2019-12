Italië voert een belasting voor grote techbedrijven in. Bedrijven die jaarlijks meer dan 750 miljoen dollar digitale omzet realiseren, waarvan tenminste 5,5 miljoen in Italië, moeten drie procent belasting gaan betalen.

Het Zuid-Europese land volgt hiermee Frankrijk, dat eerder dit jaar al een dergelijke belasting invoerden. Italië hoopt dat de maatregel zo'n 700 miljoen euro oplevert. Dit is een stuk meer dan de 400 miljoen euro die Frankrijk verwacht dat de belasting jaarlijks oplevert.

Een Europese digitaks is eerder overwogen, maar bleek niet haalbaar. EU-lidstaten waar veel hoofdkantoren van techbedrijven gevestigd zijn gaan niet akkoord met een dergelijke belasting, terwijl hiervan unanieme overeenstemming nodig is. Frankrijk voerde in reactie hierop eerder zijn belasting in, een voorbeeld dat Italië nu dus ook volgt.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.