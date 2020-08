PDF-technologiebedrijf iText, met zijn hoofdzetel in Zwijnaarde, heeft Gary Fry aangesteld als nieuwe CEO. Fry, eerder managing director bij Adobe Benelux en topman bij Global Graphics, moet iText door een nieuwe groeifase leiden.

Gary Fry volgt Yeonsu Kim op die CEO van iText Group was van 2018 tot 2020. Kim blijft zetelen in de raad van bestuur van het bedrijf. Doorslaggevend voor de benoeming van Fry was 'zijn ervaring in het naar een hoger niveau tillen van bedrijven op het vlak van documenttechnologie', klinkt het bij ontwikkelaar van PDF-software.

Vooraleer Gary Fry bij iText aan de slag ging, bekleedde hij bij verschillende softwarebedrijven wereldwijd leidinggevende functies. Zo was hij meer dan tien jaar CEO van Global Graphics waar hij het bedrijf door een belangrijke periode van groei leidde, zowel organisch als via strategische overnames. Daarvoor had hij verschillende leidinggevende rollen bij Adobe, van Sales Director UK tot Managing Director Enterprise Europe en Managing Director voor de Benelux.

De producten van iText worden door miljoenen mensen gebruikt, zowel opensource als commercieel. Het klantenbestand omvat volgens de onderneming veel van de Fortune 500-bedrijven. iText heeft zijn hoofdzetel in het Belgische Zwijnaarde en kantoren in Azië (Singapore en Zuid-Korea) en de VS (Boston).

