Door een technisch probleem heeft de identificatie-app Itsme maandagochtend een tijdlang niet gewerkt. Intussen is de storing verholpen, zegt Sylvie Vandevelde, woordvoerder van Belgian Mobile ID, het consortium van banken en mobiele operatoren achter de applicatie.

Volgens Vandevelde is het nog onduidelijk wat precies de onderbreking veroorzaakt heeft, de analyse daarvan is nog niet beschikbaar. Maar het zou in elk geval gaan om 'een probleem op netwerkniveau'.

Volgens Vandevelde is het nog onduidelijk wat precies de onderbreking veroorzaakt heeft, de analyse daarvan is nog niet beschikbaar. Maar het zou in elk geval gaan om 'een probleem op netwerkniveau'.