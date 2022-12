Een nieuwe functie van de identificatie-app Itsme laat gebruikers met één klik verschillende documenten tegelijk ondertekenen. Dit zou, met name voor bedrijven en organisaties, de administratieve last 'aanzienlijk moeten verminderen'.

'Batch signing', zoals de feature heet, is een nieuwe mogelijkheid van Itsme Sign, de elektronische handtekening van Itsme die dezelfde juridische waarde heeft als een klassieke handtekening. Ze is vooral bedoeld voor wie beroepsmatig erg veel documenten moet ondertekenen. Denk daarbij aan accountants, verzekeraars, officemanagers, HR-medewerkers en notarissen. Zij dienden tot nu toe per document een handtekenactie te bevestigen met hun Itsme-app en geheime code.

Zelfde resultaat

Dankzij de update ontvangt de ondertekenaar voortaan nog maar één Itsme-notificatie voor meerdere documenten, waardoor de geheime code slechts eenmaal hoeft te worden ingevoerd. Het resultaat blijft hetzelfde als bij een enkelvoudige handtekening: elk document bevat een afzonderlijke handtekening met een persoonlijk ondertekend certificaat.

De ontwikkelaar benadrukt dat Itsme Sign uitsluitend de gekwalificeerde handtekening aanbiedt, die voldoet aan de hoogste standaarden van de EU. 'Varianten als de geavanceerde elektronische handtekening bieden minder garanties op vlak van veiligheid en juridische afdwingbaarheid, en behoren dus niet tot het aanbod', klinkt het.

Itsme Sign, dat in februari 2019 gelanceerd werd, kent een sterke groei. Dit jaar zal worden afgesloten met ruim een miljoen handtekeningen, wat meer dan een verdubbeling is van het aantal handtekeningen vorig jaar. Er zijn inmiddels zo'n zeshonderd bedrijven die de dienst als optie voorleggen aan hun klanten en medewerkers.

Van Acrobat tot Zeticon

Bedrijven kunnen Itsme Sign bijvoorbeeld inzetten om - helemaal mobiel - een arbeidscontract te ondertekenen via het platform van een sociaal secretariaat, een overeenkomst te sluiten met een nieuwe zakenpartner, of om een bod in te dienen op een onroerend goed.

De dienst is beschikbaar binnen de meeste nationale en internationale tekenplatformen, gaande van Adobe Acrobat Sign over Doccle tot Zeticon.

