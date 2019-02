Itsme laat nu ook wettelijke handtekening op documenten toe

De Belgische identificatie-app Itsme breidt de functionaliteit verder uit. Vanaf nu kan je met je smartphone ook een wettelijke, elektronische handtekening zetten onder om het even welk documenten en dat met de hoogst mogelijke kwalificaties en garanties rond veiligheid en de juridische waarde. Sinds 14 september 2018 heeft Itsme hiervoor een officiële erkenning als 'Qualified Trust Service Provider' in het kader van de Europese eIDAS-wetgeving.

"Met Itsme Sign realiseren we de laatste stap om processen volledig te digitaliseren", zegt Kris De Ryck, CEO Belgian Mobile ID, het consortium van 7 Belgische banken en de telecomoperatoren dat achter Itsme schuilt. Itsme Sign is vanaf nu aanwezig in de belangrijkste documentenplatformen zoals aangeboden door Connective, Doccle, Isabel Group en Luxtrust. Klanten van deze bedrijven kunnen dus eenvoudig vragen om Itsme Sign te activeren.

De toepassing is zowel voor ondernemingen als particulieren toegankelijk. Mogelijke toepassingen zijn het goedkeuren van een document van een sociaal secretariaat of het sluiten van een overeenkomst met een interimkantoor. Maar het is ook de bedoeling dat u via Itsme Sign een lening kan verkrijgen bij de bank, een notarieel document ondertekenen, een huurovereenkomst aangaan, ofaangetekende zendingen ondertekenen.